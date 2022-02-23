下周一是二二八事件紀念日，新黨今天舉行記者會，國民黨正視二二八真相。藍天行動聯盟主席武之璋指出，二二八是官逼民反的說法完全是謊言，光復後國軍來台到二二八事件爆發，總共只有10起軍紀事件，而當時台灣物價問題，相較華北有餓死人的情況也好太多了。

武之璋還說，國軍增援部隊來台後，整編21師師長劉雨卿回報，總計43人死亡，大屠殺一說也是謊言。如果真的是無辜受冤枉而死的民眾，都應該接受賠償，甚至賠償加倍，但當時到處毆打殺害外省民眾的暴徒絕不應該也獲得賠償。而當初受難的外省民眾，因為不是被政府公權力侵害，就無法獲得賠償，更是不公不義的。

大黃蜂召集人王萬邦表示，228真相早就攤在陽光，既不是屠殺，更不是官逼民反。這些武裝人民攻擊政府搶奪財物槍械，早就不是赤手空拳的老百姓。結果國民黨不僅不替自己平反，還順應民進黨顛倒史實，卻罔顧當時死亡與失蹤的國軍，以及被暴徒加害的台灣人民，因此舉辦謊言與真相說明展。

新黨現場準備一套「石中劍」，呼籲備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安要當藍軍領袖，就要有勇氣面對228真相，拔起真相的石中劍。

大黃蜂副召集人季節向蔣萬安和國民黨喊話，蔣中正是蔣萬安的曾祖父，不是我們其他人的曾祖父；蔣中正是國民黨的總裁，不是新黨的總裁，蔣萬安和國民黨的黨公職們難道不該出來捍衛蔣中正的名聲嗎？人民需要的不是碰到民進黨撒謊抹黑就躲起來的政治人物，人民需要的，是敢於戳破民進黨謊言、敢於講真話的戰將。