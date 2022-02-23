澎湃新聞報導，大陸生態環境部23日召開例行記者會，新聞發言人劉友賓說，《2020年中國生態環境統計年報》已完成並公開出版，公布了2020年中國汙染物排放及治理、生態環境管理等情況，覆蓋大陸31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團。年報資料主要來源於排放源統計調查，為推進實現減汙降碳協同增效，已將二氧化碳等溫室氣體排放情況納入其中。

劉友賓指出，2020年，大陸廢水中化學需氧量排放量為2564.8萬噸，氨氮排放量為98.4萬噸，廢氣中二氧化硫排放量為318.2萬噸，氮氧化物排放量為1019.7萬噸，顆粒物排放量為611.4萬噸，揮發性有機物排放量為610.2萬噸。一般工業固體廢物產生量為36.8億噸，綜合利用量為20.4億噸，處置量為9.2億噸。工業危險廢物產生量為7281.8萬噸，利用處置量為7630.5萬噸。2020年環保產業營業收入約1.95兆元（人民幣，下同），其中環境服務業營業收入約0.65兆元。

按照生態環境保護工作需要，與上一年相比，統計年報內容增加了工業源、生活源、移動源的揮發性有機物（VOCs）排放情況，農業源和生活源汙染排放統計擴大了調查覆蓋範圍，年報資料增加了重點城市（區域）、重點流域汙染排放情況。年報中首次發布了環境服務業財務統計，化學品環境國際公約管控物質生產或庫存總體情況等相關內容。

此外，為推進實現減汙降碳協同增效，生態環境部組織一體開展環境汙染物與溫室氣體統計核算，在大陸國家統計局批准實施的排放源統計調查制度中，已將二氧化碳等溫室氣體排放情況納入其中。

劉友賓表示，下一步，生態環境部將持續推動生態環境統計改革，不斷提高生態環境統計資料發布時效性，豐富生態環境統計資料的發布形式和內容。