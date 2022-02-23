日本北海道受連日大雪影響，新千歲機場22日228個航班被迫取消，650名旅客不得不在航廈內留宿一晚；雖然今天上午機場恢復航班起降，但截至上午10時止，仍有38個航班被迫取消。

日本富士新聞網（FNN）報導，被迫在機場過夜的旅客說，「背有點痛」；也有旅客說，很感謝機場公司提供睡袋跟墊子。

雖然新千歲機場今天上午已恢復航班起降，但截至上午10時止，仍有38個航班被迫取消，今天空中航班仍繼續受大雪影響。

另外，在陸上交通部分，昨天大規模停駛的JR北海道，今天仍有750列次各級列車因除雪不及繼續停駛。由於今天上午持續降雪，札幌市厚別車站除雪車一度動彈不得，無法執行除雪任務。

北海道新聞報導，行經北斗市內的函館及江差自動車道（類似台灣的高速公路）21日發生約80輛車受波及的連環車禍，總計造成約150輛車受困。

雖然相關單位已移走約70輛車，但到22日止仍有約80輛車待移置，今天上午將持續移置作業。

朝日電視台報導，日本靠日本海側地區今天持續降下大雪，各地積雪較往年來得更深，例如新潟縣津南町就出現睽違16年的逾4公尺積雪，鳥取市積雪已達往年7倍之多。

這波大雪仍將持續，預測到24日上午降雪量，北陸地方最多將達到50公分。（譯者：黃名璽/核稿：顧荃）1110223