鋼構廠中鋼構(2013)為中鋼集團成員之一，110年度合併財務報告業經董事會決議通過，去年營業收入159.71億元，營業毛利9.29億元，營業利益4.72億元，稅前淨利5.78億元，本期淨利4.94億元，歸屬於母公司業主淨利4.94億元，基本每股盈餘2.49元，相較前年的3.26元下滑。中鋼構董事會決議股利分配，110年度配息2元，並將於6月22日召開股東會，地點位於高雄市燕巢區中興路500號(公司高雄廠)。中鋼構周三股價翻紅，收漲0.67%或0.4元，報60.3元，現金殖利率達3.31%。

中鋼構1月合併營收16.3億元，年增32.51%、月減17.86%。受惠南科電子大廠擴廠、台灣建案推動不歇、遞延公共工程陸續展開，以及台積電設廠題材，營運動能轉強。展望今年，中鋼構在手工程案量超過20萬噸，2022訂單滿檔，能見度更直達明年上半年，隨著整體鋼構市場持續供不應求，亦維持鋼構、型鋼市場需求基本盤，風電訂單也有望成長，皆有利毛利率續撐高檔，中鋼構預期鋼構榮景將維持2、3年，對營運保持正向看法。