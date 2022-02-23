每日仍缺蛋150萬顆，為緩蛋荒，陳吉仲23日宣布，3＋2（每台斤3元，市場調漲2元），以及每隻蛋中雞25元的補貼獎勵措施將延長到3月中旬，並協調調度加工用原料蛋、及專案進口蛋供加工業者，預計3月中下旬可以陸續補足蛋的缺口。

因蛋仍有缺口，農委會23日特別召開記者會說明「雞蛋調節措施與產業升級輔導」。對目前的缺蛋，陳吉仲指出，短期措施除延長「3＋2」等補貼獎勵措施外，還將專案進口雞蛋為因應。

對進口蛋部分，陳吉仲強調，目前只專案進口美國、澳洲及日本，日本的蛋為日本關西三重縣特定單一畜牧場，並在出口前通過藥殘檢驗，預計3月底前進口300萬顆蛋，加上美澳兩國，預計進口總量為500萬顆，專案進口的蛋會全供加工業者使用，不會到市面。

陳吉仲預估，短期在補助獎勵與進口兩大措施下，待3月上旬氣候回暖，3月中將逐步回復生產，3月中下旬就可以陸續補足蛋的缺口。

陳吉仲指出，長期而言，為免再有年節「紅盤價」的爭議與供需失衡現象，將建立「產銷契約制度」，輔導農戶與蛋商、洗選廠簽訂生產供應契約，穩定產銷秩序，同時，也輔導蛋雞場生產禽舍升級及投入自動化生產機械設備，以提升蛋禽場經營效率及生物安全防疫，並輔以建立良好標準生產模式及節能生產技術等。