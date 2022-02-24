110學年度HBL高中籃球甲級聯賽3月12日、13日於台北小巨蛋進行4強總決賽，從2月26日上午9點起透過7-ELEVEn超商ibon開放索票，為了杜絕黃牛及新冠肺炎防疫，高中體總這次索票和取票採取實名制，必須提供身分證件證明。

高中體總表示，本學年HBL總決賽為了讓更多球迷進場觀賽，索／取票共分4個場次，12日賽程，上午10點女生組北一女中對永仁高中，12點男生組光復高中交手泰山高中為「第一場次門票」，該日下午4點女生組淡水商工迎戰陽明高中，晚間6點男生組南山高中對能仁家商為「第二場次門票」；13日第1、2場的男、女季軍戰為「第三場次門票」， 13日第3、4場男、女冠軍戰為「第四場次門票」，「第一場次門票」及「第三場次門票」（季軍戰）結束後將進行全館清場，除特定持證者外都需離場，藉此讓更多球迷進場近距離體驗HBL現場魅力。

2月26日周六上午9點開放索取3月12日場次的票券，2月27日周日上午9點起索取3月13日場次的票券。總決賽首日一般票券於2月26日上午9點到3月11晚上10點，於全國7-ELEVEn門市ibon機台及ibon網站同步開放索票及取票，總決賽第二日一般票券於2月27上午9點到3月11日下午10點開放索票及取票。

此外，有索取到門票的民眾，進場時請攜帶身分證或事先申請台北通APP以利工作人員查驗身份，持票者須持本人身分證件，若持票者無法提出票券上相同之身份證明，則不得入場，民眾也須主動出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明，必須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14天，若為國外接種疫苗者，可提供國外接種證明或接種紀錄，做為現場查核之依據，出示健保卡施打標籤不適用於此次進場規範，未施打新冠疫苗者及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明。同時，因應目前國內孩童無法施打疫苗，12歲（含）以下孩童進場時，須出示健保卡查驗年齡，6到12歲（含）孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明，5歲（含）以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書，進場球迷全程配戴口罩、場內不得飲食。

假如沒有門票進場，球迷們亦可透過東森超視33台、YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達體育台、myVideo、麥卡貝網路電視等8大線上直播平台，以及全台7-ELEVEN共1400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播收看直播。