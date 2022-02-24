很多女性都被灌輸不穿內衣胸部會下垂的觀念，不過一名女網友表示，日前去照乳房超音波，女醫師竟說不穿內衣胸部反而比較挺，還說自己曾做過實測，女性之所以有不穿內衣雙峰會下垂的認知，都是廠商洗腦的結果，女醫師的說法讓原PO相當吃驚，貼文一出立刻引發網友熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，日前去照乳房超音波，女醫生說了一些內衣的醫學知識，醫生說內衣可以防胸部下垂是廠商跟店家在洗腦，國外有一個長達15年的研究顯示，不穿內衣雙峰反而會比較挺，而且她自己也做過實測。

女醫生說，她只穿Bra Top(罩杯式上衣)，若真的要胸罩，穿無鋼圈的就好，穿有鋼圈的內衣不舒服又自找麻煩，讓原PO聽了相當驚訝「真的假的？我們都被店家騙了嗎？」。

貼文一出引起熱烈討論，大家紛紛認同女醫生的說法，「鋼圈內衣真的很沒必要 除非本身是大到撐不住的」、「認真的，會不會下垂看基因」、「我很少穿有鋼圈的，也沒走山」、「可能像是如果都有東西撐著 她自己就不會努力」，不過也有人覺得還是要穿內衣胸部比較不會變形，「可是我以前都不穿，結果走山了」、「沒穿內衣還是會比較垂吧」。