蝙蝠車是蝙蝠俠的招牌戰車。（華納兄弟提供）

由羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》將於3月3日在台上映，故事設定在布魯斯韋恩接下高譚市復仇使者的第2年，他全身散發憂鬱且虛無飄渺的氣息，每晚在街頭潛伏、尋找出手攻擊的機會，逐漸在罪犯的腦中植入恐懼的種子，但蝙蝠俠正處於剛起步的階段，羅伯派汀森也親自解析他在片中的蝙蝠裝及蝙蝠車。

導演麥特李維斯認為，觀眾之所以對蝙蝠俠這樣的角色有感，部分是因為他酷炫的蝙蝠裝、蝙蝠車等，但他其實不是超級英雄，在這些表象下，他是個普通人，戴上面具尋找生命的意義，嘗試想理解他人性化的一面。蝙蝠車是蝙蝠俠的招牌戰車，當高譚市在蝙蝠俠身邊漸漸腐敗，蝙蝠車也反映蝙蝠俠的實戰經驗、喜歡親手打造，以功能和實用為主。對於羅伯派汀森來說，蝙蝠車完全符合這角色的美感，這不是什麼外星或超高科技，而是布魯斯韋恩在自家地下室一手打造的戰車。

片中最重要的象徵元素之一就是蝙蝠裝，是蝙蝠俠親手打造的盔甲戰袍，採用了高科技防彈布料，好讓他在打擊罪犯時有充分的保護力，他穿上蝙蝠裝的樣子也絕對會讓高譚市的每個罪犯心驚膽戰。但當近看蝙蝠裝時，也能看到上面有很多磨損及裂縫，不太有超級英雄的感覺，頭盔上則有彈痕，每個小傷疤都能清楚看見，羅伯派汀森表示：「我第1次穿上這套蝙蝠裝真的能夠靈活行動，可以跳來跳去，撞穿玻璃天窗。但蝙蝠裝並不會讓他所向無敵，只是裝了幾塊防彈盔甲，重要的是布魯斯相信蝙蝠裝，以及他的對手有多害怕它。」