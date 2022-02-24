網路上一個專門用鏡頭記錄世界各角落實景的Youtube頻道「EarthCam」，早前就已經架了攝影機直播烏克蘭首都基輔(Kiev)的市容。隨著俄烏態勢越演越烈，戰火炮聲層出不窮，世界各國人民都在密切鎖定相關戰情，就在普丁宣布展開特別軍事行動後，觀看直播人數更暴增至3萬人同時鎖定。

Youtube頻道「EarthCam」近期記錄下基輔市區的變化。

Youtube頻道「EarthCam」近期記錄下基輔市區的變化，烏俄局勢稍早一度崩盤，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今日下令展開特別軍事行動，觀看人數一度突破3萬人次，看來世界各地人民都在緊盯接下來的情勢。截至台灣時間晚上8點，直播影像看似相當平靜，觀看人數也逐漸下滑至2,000左右。可以看到隔壁留言區早前一整排被網友灌爆，上面盡是來自不同語言的訊息，許多人紛紛為烏克蘭表示祈福寫下「希望烏克蘭一切沒事」。

由於訊息太過雜亂，加上直播畫面看不出任何俄軍襲擊端倪，更有網友疑惑表示:「所以戰爭是開打了嗎?」、「為什麼我覺得一切無恙…」還有網友趁機暗諷:「NATO該醒了吧…別睡了」