新北市一家酒吧老闆見一名女客爛醉，原本擔心其安危，便與女友一起將其載回住處休息，但老闆卻2次偷偷進入女客房間被女友發現，雙方因此大吵，女友氣得離家，但老闆卻趁隙又進度房間內對她性侵，女友因擔心女客安危臨時返回，卻已經驚見男友全裸正對女方侵害，氣得痛罵並當場拍照存證，隨後立即替女客穿好衣物送她返家並報警。士林地院今依乘機性交罪判酒吧老闆4年2月徒刑。

根據判決書記載，民國109年4月18日23時許，酒吧老闆與前往協助招待客人的女友，見到一名女性客人爛醉在店內，於是兩人好意將她帶回住處房間內休息。

但久吧老闆卻心生淫念，兩度偷跑到女客房間內意圖不軌，但是兩次都行蹤敗露被女友發現，雙方因此大吵，甚至還被女友呼巴掌。女友一氣下離開，但酒吧老闆卻見有機可趁，竟然跑入房內對爛醉的女客進行性侵。但他的女友卻突然想不不能放該位女客獨自一人在家中，於是立刻返回，但一開門卻已見到男友抱著女客信行侵害，氣得立刻將女客穿好衣物後，帶離男友住處報警。

酒吧老闆女友向法官怒控，「原本我與男友睡在客廳。但他前後有2次被我發現自己到房間睡在女客邊，第2次發現時我就進去房間與被告大吵一架，打了被告巴掌，之後我甩門離開，但我把門關上後，才想到女客人還在男友家，我就趕快開車回我家鑰匙，想要馬上要帶女客離開。當我開門進房間，就看到女客褲子被脫下來丟到一邊，男友正在侵犯她，我就很大聲罵男友說你在幹嘛，並趕快把女客扶起來穿好酷子，接著拿鑰匙丟男友，隨後帶女客離開他住處。」

但是男方卻辯稱沒有對女客性侵，並表示自始至終只進去房間1次，當時是女友未經我同意就將女客帶回我家，且女友還說「你進去躺，躺邊邊，我躺中間」，我才可能進去房間裡面睡覺。女友與他吵了一架甩門離開後，因自己所服的藥物藥效發作，只好躺回床上，想要繼續睡好覺，後來是女客太靠近我了，我才把她往旁邊推，一切都是女友胡說。

法官認為，林男辯詞不可採信，今依乘機性交罪判決林男4年2月徒刑，仍可上訴。