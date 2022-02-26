俄羅斯大軍攻進烏克蘭，凌厲攻勢令烏克蘭難以招架！期間網路也瘋傳各種戰況畫面，其中有一段「俄羅斯打烏克蘭傘兵」、「俄羅斯傘兵入侵烏克蘭！」更引發高度關注。不過，台灣事實查核中心查證後指出，該網傳影片至少在2016年就出現在網路上，是俄羅斯羅斯托夫地區（Rostov Oblast）進行傘兵「演習畫面」，與近期俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動無關。

另外，台灣事實查核中心近日也公布其他5段與俄烏戰爭網路畫面的真實性：

「BREAKING NEWS C-RAM Russian& MIG-39 Ukraine 烏俄開戰」影片，內容是以突發新聞字卡，誤導為新聞直播畫面：

台灣事實查核中心指出，該影片來自一抖音帳號，發布時間在2月18日，而烏俄戰爭在2月24日才爆發，可知網傳影片與烏俄戰爭無關，且畫面是軍事模擬遊戲畫面，來自YouTube頻道，其影片創作者指出，影片為透過軍事模擬遊戲，並非真實畫面。

「俄烏局勢巨變」、「俄烏開打了」影片：

台灣事實查核中心查證後表示，該影片是2020年8月4日黎巴嫩首都貝魯特一處港口發生爆炸的畫面，與近期俄羅斯出兵烏克蘭的事件無關。

「烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀」影片：

台灣事實查核中心查證後指出，影片原始來源是俄羅斯在2020年5月9日慶祝二戰勝利，在當年5月4日在莫斯科附近的圖希諾上空的戰機排練畫面。

「基輔一處發電站遭到轟炸」影片：

台灣事實查核中心指出，但影片原始事件是2015年8月天津化學倉庫爆炸事件，並非基輔發電站遭轟炸，與近期俄烏戰爭無關。

「CNN新聞畫面 蒲亭將推遲入侵，直到拜登向烏克蘭運送武器，供俄羅斯接管」？圖片：

台灣事實查核中心表示，網傳圖片來自俄羅斯某論壇一名使用者在2022年2月11日回文貼圖，且是挪用《CNN》在2017年3月30日新聞報導，並非事實。