今年2月中後旬大陸冷氣團侵襲全台，澎湖縣沿海則是出現寒害，西嶼箱網養殖業者陳連生在這次寒害就發生損失約1000尾的海鱺，他表示，因海域低溫無法克服，若低溫無法回暖，後續仍會出現海鱺遭受寒害損失情形。

海鱺是澎湖地區養殖的主力魚種，該種魚類若是處在低於14度以下低溫，就容易死亡，因此海鱺也是歷年來澎湖縣寒害死亡及損失最大宗的魚類。

澎湖縣西嶼鄉竹灣村箱網養殖業者陳連生表示，這次寒害就造成他損失約1000尾的海鱺，初步估計損失約210萬元，他表示，由於箱網是軟式的沒辦法移動，才導致無法避免的損害，若持續低溫，未來還會出現海鱺受寒害死亡，他也期待政府能夠協助輔導西嶼鄉3家海鱺養殖業者，將軟式箱網改成移動式箱網，以減少損害。

澎湖縣政府農漁局追蹤2月19日強烈大陸冷氣團造成對當地養殖漁業的傷害，證實有接獲陳連生通報出現寒害死亡的魚屍浮出水面，農漁局經會同西嶼鄉公所現勘了解災損情形，查估約有1000尾海鱺魚死亡，損害重量達6000公斤，初估災損金額約210萬元左右。

近日氣侯逐漸回暖，水溫條件將慢慢回復良好，澎湖縣政府農漁局目前除接獲西嶼鄉養殖業者通報寒害損失外，尚無其他地方傳出災情，不過澎湖縣政府農漁局也呼籲養殖業者如有發現災情，應立即通報所在地區公所及縣府農漁局漁業輔導科06-926-2620轉130，以利政府能於第一時間紀錄災損情況並提供協助，作為後續救助的依據。