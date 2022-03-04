業者嘆道，還是自保比較重要，與其期望政府重視人民心聲，不如先把發電機顧好。（謝佳潾攝）

0303全台無預警大停電，東港海產店哀號比颱風天還慘，苦嘆損失無法計算，除食材、人事成本外，空等、苦等的精神耗損找誰算，這些不似淹水後可拍照舉證獲賠償，荒唐鬧劇後，店家的心理壓力只增無減，誰能保證沒有下一次。

「簡直荒謬！」吳姓業者指出，他開店10餘年，首次遇到沒颱風也停電，且還不是因天氣太熱而用電過量所致，重點是一停數小時，整天無法做生意還要擔心食材壞掉、也不能叫員工回家放無薪假，最難熬的是不知電何時來，除了等還是等，這對開門就是燒錢的店家來說簡直是精神折磨。

他無奈道，東港都是颱風來時才會停電，而颱風有路徑可看、可預做準備，完全不似這次毫無預警，而且颱風淹水還能拍照獲賠償，請問無預警的停電，賠償該如何算？他說，目前可算出的食材3、4萬，人事成本4萬等損失，看似不多，但當天可能的收入及精神壓力呢？

他說，八八風災來襲時，食材虧了50萬，自此後便花80萬裝置船舶用的發電機，就為因應天災，不料這次無預警大停電剛好發電機壞掉，且好像四處都有發電機壞掉，師傅忙到晚間7點才到店修理，8點修好後開始顧著它，因為很怕又壞掉，直到晚間10點多電來了，大家才敢下班離開。

他看著現撈水族箱中的龍膽石斑、龍蝦，嘆道「好險還活著」，他說，當水族箱不再打氣時，有種絕望的感覺，為何年年繳稅一堆卻換不來安居樂業的生活，他相信這是所有人的心聲，賠償事小，實質的保證事大，有誰可以確保荒唐事不再發生。

「每天巡發電機！」談到最後，他說，還是自保比較重要，與其期望政府重視人民心聲，不如先把機器顧好，免得下次又無預警停電，叫天天不應、叫地地不靈。