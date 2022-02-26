俄羅斯揮軍攻入烏克蘭境內，其中一路大軍的兵鋒更直指烏克蘭首都基輔，引發世界高度關注。命理師林海陽分析了俄羅斯總統普丁和美國總統拜登的命格後指出，普丁有很強的唯我獨尊性格，善用計謀，且恐怕不會輕易善罷甘休；而拜登則是口惠而實不至，考慮的是讓美國不要受到戰爭波及。

林海陽25日在自己的影片中表示，普丁的命宮中有太陽和太陰，唯我獨尊性格強烈，想統領天下，且又有天機、巨門，這代表他善用計謀，所以歐洲國家幾乎都被他騙了，很多人認為不會打仗，結果他卻發動進攻。同時，普丁現在走癸卯運，走天機、巨門、右弼和天魁星，最重要的是走到本命的遷移宮，他的運勢還出現貪狼加火星，所以俄軍在烏克蘭境內進展迅速，且烏克蘭和俄羅斯的實力相差太多。

林海陽指出，烏克蘭總統是演員出身，膽識也不夠，且這個總統是比較柔軟型的性格，比較不願意開戰，因為開戰以後沒資源，且北約三大強國沒支援，怎麼敢開戰？一旦開戰就是血流成河，他最希望坐下來談，但普丁不會善罷干休。同時，從普丁的命格可以看到，貪狼化忌加流年武曲化忌，剛好包夾著烏克蘭，有雙化忌他也不怕美國，而他敢蠻幹則是因為握有強大的核武庫，且普丁也不怕美國出手，因為美國出手會變成第三次世界大戰，至於經濟抵制則不在普丁的考量之內。

林海陽分析，拜登現在走的是丙午大運，有廉貞化忌，就是口惠實不至。她也不認為拜燈會出兵。同時，這個月又與到武曲化忌，這個月兩個化忌同時坐在一起，下個月貪狼化忌在對宮，「更慘」，一打起來美國會很麻煩，美國會遭受摧殘，所以拜登考量的是美國不要受到傷害。