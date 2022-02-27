俄烏戰爭爆發，「今日烏克蘭，明日台灣」的臆測迅速傳開，蔡英文總統定性為「錯假消息」。台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，這說法已經如野火燎原，顯非蔡政府及相關大員所能防堵。蔡政府刻意將這項話題窄化成錯假消息，心態上是威權的，作法上是愚蠢的，這樣的憂慮是油然而生，不必誰蓄意去灌輸。

游盈隆指出，俄烏戰爭爆發已超過兩天，如果從2月21日普丁下令俄軍進入烏東算起，已足足6天。根據華盛頓郵報2月6日的報導，美國情報單位和軍方判斷「俄國一旦宣戰，二天內就足以拿下基輔」，基輔今天還在激戰中，顯然美方高估俄羅斯，低估烏克蘭。但戰爭對烏克蘭人民帶來的傷亡、苦難和恐懼正急速擴大中。

烏克蘭總統澤倫斯基25日哀怨地說「俄羅斯發動大規模入侵行動後，烏克蘭孤軍奮戰，沒看到任何國家準備與他們一同戰鬥。」德、法兩國今天先後表示將對烏克蘭提供軍事援助，但是否為時已晚？

游盈隆認為，北約、歐盟和美國這次表現軟弱自私，眼睜睜看俄軍入侵烏克蘭，有如路人甲親眼目睹暴徒當街姦淫擄掠，雖出聲制止，但只是隔街觀火；迄今為止，北約、歐盟和美國只有口頭譴責和公布若干顯然無法遏阻侵略的經濟與金融制裁，令世人感嘆世態炎涼，公理正義蕩然無存。

隨著俄烏戰爭爆發，「今日烏克蘭，明日台灣」的臆測也迅即傳開，2月19日英國首相強森在慕尼黑安全會議上就公開提到這個隱憂，知名美國政治學者法蘭西斯福山26日出席台北政經學院舉辦的一場視訊會議上也公開表達關切，指出「台灣自我防衛的決心」是個問題。

游盈隆表示，蔡英文總統近日忙著駁斥上項傳聞，並將其定性為「錯假消息」，大概是擔心台灣民心士氣受到俄烏戰爭的嚴重打擊。即使如此，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法已經如野火燎原，成為街談巷議的話題，顯非蔡政府及相關大員所能防堵。

他說，蔡政府刻意將這項話題窄化成錯假消息，心態上是威權的，作法上是愚蠢的，因為台灣社會或國際上這樣的憂慮是油然而生，不必誰蓄意去灌輸。更重要的是，如果台灣真的面臨中共侵略，台灣要如何避免成為一個被中國予取予求、姦淫擄掠、受苦受難的國家？蔡英文總統及其政府有責任、有義務告訴台灣人民為何那樣悲慘的事情不會發生，而不是以「錯假消息」輕輕帶過。

游盈隆列舉台灣與烏克蘭的內外環境有諸多同與不同之處指出，中國真要打台灣，台灣也無從閃躲，這或許是上天對台灣人的終極考驗，但台灣獨立是絕大多數台灣人民的期待與想望，只要台灣人民堅持民主自由的生活方式，國軍誓死捍衛台灣這塊土地，將水到渠成，美夢成真，且必將贏得自由文明世界全力的支持、肯定與尊敬。

他形容，如果說，俄羅斯是一條飢餓的大蟒蛇，烏克蘭是一隻大象，大蟒蛇就算能吞掉大象，恐怕也有肚破腸流之虞，沒死也重傷。若論軍事與經濟實力，中國已經遠遠在台灣之上，又有近乎瘋狂的大中國民族主義作祟，武統聲浪不絕於耳，台灣人絕不能心存僥倖，要有智慧，且有置之死地而後生的決心，才能渡一切苦厄。

何況，他認為，台灣並不小，中國如果對台動武，硬要併吞台灣，恐怕也會像大蟒蛇吞大象，有肚破腸流而死之虞，「習近平不笨，兩敗俱傷，何苦來哉！」