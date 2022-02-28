告別濕濕冷冷的天氣，迎接228連假是較為舒適溫暖的天氣型態。春天漸暖櫻花開，全台各地櫻花陸續盛開，進入賞櫻高峰。

台北市除了有陽明山櫻花季，樂活公園寒櫻綻放，八重櫻也跟著盛開，台北市公園處設置63盞LED省電照明，襯托櫻花步道越夜越美麗，八重櫻在燈光下更顯得嬌豔。

現在正是邂逅春天的最佳季節，新北市觀旅局推出4條主題路線，從都會到水岸、山線到海線多樣化的特色旅遊。

想共睹櫻花和古蹟除了淡水天元宮外，中和區圓通禪寺的山櫻花也正熱情迎接旅人，中西日式風情、搭配著石砌拱門和優雅巴洛克式圓柱，鄰近知名的烘爐地南山福德宮、白馬寺，也都能透過南勢角山步道的串聯，自由打造專屬的春廊路線。

從板橋辰光橋、新莊新月橋、八里婚紗廣場到淡水金色水岸4處「情人節光雕」，非常適合打卡拍照；想要找到春天的氣息，在鄰近的淡金鄧公站下車，就能抵達滬尾櫻花大道，山櫻花隧道綿延4公里長。

另外，青春山海線第一站2022萬里「花聚落」，從瑪鋉運動公園至萬里觀光公園，700公尺沿路可見許多國際級塗鴉彩繪，夜間更加入燈飾設計，讓萬金杜鵑「映山紅」綻放不分季節。

此外，新瓦屋客家文化保存區，以藝文、食農等多元化經營，是大新竹地區指標性的創藝聚落，228連假除了冬季活動《2022新瓦屋福客慶豐年–虎虎點點燈》打造燈籠秘境外，還推出系列藝文活動，包括畫展、市集、親子DIY等，與藝文共舞度過連假好時光。

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