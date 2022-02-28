許多房屋首購族都有一個共同困擾，就是到底要選什麼樣的房型比較適合拿來投資存錢？對於首購族來說，零經驗加上有限的資金，會讓許多買家更容易卻步。而近日就有名網友在PTT上發文表示近期想買房來投資，但因是第一次買房，若是以投資為目的的話，買哪種房型才適合？貼文一出，也釣出許多過來人的經驗分享。

原PO詳述，表示自己目前為一公務員，年薪60多萬，在職7年期間也存了些錢，目前雖仍與家人同住，但漸漸有購屋的想法，也預估了未來每月能負擔的房貸金額約為2萬5000元。但看了幾間房子之後，都沒有找到特別喜歡的物件，後來轉念一想，反正自己沒有急迫的自住需求，不然就乾脆買間已裝潢好的房子，之後出租作為投資，再用租金來付房貸，一舉兩得。

原PO想房投資 (示意圖/達志影像)

但原PO也擔憂，畢竟自己是初次買房，不確定是否把一切流程想得太容易，因此發文想請教有買房經驗的鄉民們，這樣的購屋想法是否可行？還有哪些首購投資需要注意的地方呢？

貼文一出，不少過來人也都給予建議，表示：「買低總價5~7年重劃區中古屋，租金cover房貸，存錢超快」、「非常正確的想法，可以先買小套房試試看」、「首購就是預設十年內脫手，找剛需強，抗性小的地區吃增值，未來小換大容易脫手的物件，往這個方向去想基本上不會犯錯。」但也有鄉民提醒原PO，若想將房子出租，必須特別注意房客的挑選及管理，以免產生糾紛。