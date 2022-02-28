Dcard臉書分享此文引發熱議，不過該文已經刪除。（截自Dcard臉書）

「真的覺得心很累，到底要怎麼跟家人溝通呢？」，一名男大生上網訴說煩惱，表示自己已經20歲了，媽媽還強迫他穿有卡通圖案的兒童三角內褲，理由是「這樣才不會學壞」。文章一出，立即引發熱議，有人笑稱「穿非兒童內褲會學壞？那不要穿內褲最好了」，還有人說「20歲還塞的下兒童內褲？媽媽的確要檢討了，塑化劑吃太多導致鳥鳥還是兒童版」。

「我媽逼我穿兒童內褲」，一名男子在Dcard發文，表示從小到現在內褲都是家人買的，但自己已經20歲了，媽媽還強迫他穿有卡通圖案的兒童三角內褲。雖跟家人反應過想穿正常一點的、想自己買，但都被打槍，還說穿卡通內褲「這樣才不會學壞」。

Dcard臉書分享此篇文章，立即引發熱議，網友紛紛表示：「所以穿非兒童內褲會學壞？

那不要穿內褲最好了。」、「20歲還塞的下兒童內褲？？媽媽的確要檢討了，塑化劑吃太多導致鳥鳥還是兒童版」、「20歲還不能自己買內褲，這種男人也太聽話了，我回頭念一下已經自己拿錢去買自己衣物的10歲兒子，他還知道內衣要去買無印良品的，實在太不應該了」。

也有網友懷疑這又是一篇「創作文」，且這篇引發網友熱議的文章目前已被刪除。