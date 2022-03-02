CP BOYS萌力男孩（全名Cute Power Boys）發行首張EP《校園西遊》正式宣告出道，由13歲的楊博智與11歲的洪尚捷，日前在台中舉辦首場簽唱會。洪尚捷當天忍著腳傷疼痛上陣，表示因為前2天在學校打球不甚跌倒，敬業的他，在台上演出完全不受影響，他們當天看到許多歌迷、婆媽到場支持，台下還坐著幾位高齡的阿嬤力挺，人氣頗旺。

楊博智一開始難掩緊張心情，直呼：「看到現場有好多人！謝謝大家特別來台中支持，心情真的很緊張！好感動，我快哭了，沒想到會有那麼多人會喜歡聽我唱歌。」兩人活力十足衝上台表演，首先帶來合唱新歌〈校園西遊〉，時而害羞時而專注演唱，用精湛的好歌喉吸引許多民眾圍觀，接著楊博智獨唱抒情歌〈保庇〉，歌詞唱出滿滿的感動與謝意。

楊博智特別在台上感謝爸媽：「錄音時腦海想著媽媽很辛苦，每次都要從彰化開著車帶我上台北錄影比賽，爸爸很辛苦工作，賺錢照顧我們這個家，也謝謝粉絲一路的支持。」楊博智媽媽看著兒子表現滿是驕傲，被兒子這段真情告白惹得感動落淚，博智見狀安慰說：「快點拿面紙給媽媽，她就是愛哭包。」