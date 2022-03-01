口足畫家江永旭在台中慈濟醫院舉辦義賣畫展。（台中慈濟醫院提供）

今年40歲江永旭在19歲那年，不慎從高處跌落造成頸椎損傷、胸部以下癱瘓，曾以為就癱在床上度餘生，後來遇見社區慈濟人到宅關懷，在慈善與醫療雙管其下幫助下重啟希望。他加入「藝點亮身障油畫班」，學習以口作畫近3年，發心義賣畫卡募心募愛，所得款項捐贈慈濟基金會供作疫苗基金之餘，作品1日起於台中慈濟醫院社會服務室展出，歡迎各界共襄盛舉。

40歲江永旭3年前師從畫家阮麗英，加入「藝點亮身障油畫班」，學習以口作畫近3年，如今作品已獲私人機構收購，是有固定收入維持生計的口足畫家。免費傳授的阮麗英說，去年底精選學員佳作印製畫卡，鼓勵身障學員開拓自我行銷能力，所得全歸學員，銷售情形不錯，學員們也更有信心。

江永旭提供畫卡12張一套售價200百元，想以「藝點亮身障油畫班」畫卡套組方式募心募愛。他表示，所得一半捐贈慈濟基金會供作疫苗基金；一半捐贈給畫室購買顏料，供跟他同樣學習畫畫謀生的學員使用，只因為「想要感恩的人太多太多」。

回首19歲那年，江永旭不慎從高處跌落，頸椎損傷、胸部以下癱瘓，他表示臥床日子天天望著天花板只能「吃飽等死」，曾經想不開卻連「想死都死不了」。一眨眼15年，曾以為就癱在床上度餘生，遇見社區慈濟人到宅關懷，發現他雙腳嚴重潰爛，就醫困難重重，轉而通報台中慈濟醫院協助，在慈善與醫療雙管其下的幫助中開啟重生希望。

台中慈濟醫院指出，院長簡守信2015年親自探視幫他換藥，並促成後續完成居家無障礙環境、申請電動輪椅、居家服務員協助等重要關鍵，讓他突破心牆成功走出家門、自己前往醫院復健，讓江永旭探索全新的生活經驗。

江永旭2019在阮麗英指導下，初次接觸油畫，陌生的色彩、構圖，學習口咬著長長畫筆，在畫布上堆疊油彩，不但嘴又痠又痛，還直流口水，但他堅持不放棄，全神貫注咬著畫筆，一撇一撇慢慢克服困難，以最短將近兩個月，甚至更久時間完成一幅作品，但江永旭樂在其中，一點一滴為新生命塗上豐富色彩，揮別過往陰霾。

已培訓成為慈濟志工的江永旭充滿感恩，拿到「藝點亮身障油畫班」畫卡時，特地商請台中慈濟醫院社會服務室社工師幫忙義賣，將來所得分為兩份，捐做慈濟疫苗基金以及供畫室添購顏料，表達感謝與回饋，也希望鼓勵其他走不出來的傷友不要向命運低頭。