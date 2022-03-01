大聯盟勞資談判來到緊要關頭，賽季是否縮水，美國時間周一(台灣3月1日)有望出現答案，但美媒相當不看好，對此費城人強打哈波(Bryce Harper)或許也是這麼想，他今天做出驚人之舉，向日本職棒讀賣巨人隊毛遂自薦，感覺是怕大聯盟面臨縮水無球可打，提前找「打工」。

MLB players have been quite active on social media today. Here’s Bryce Harper: pic.twitter.com/HicvVhOZcU — Britt Ghiroli (@Britt_Ghiroli) February 28, 2022

今天勞資雙方將進行關鍵談判，若沒談攏，新球季首周比賽將告吹，而哈波竟在個人IG限時動態發出一張耐人尋味照片，他身穿日職讀賣巨人客場球衣合成圖，並向巨人喊話自己想「打發時間」(Got some time to kill)，標註讀賣巨人推特帳號，當然這可能只是開玩笑罷了。

哈波2019年以13年3.3億美元大約轉戰費城人，去年賽季雖然一度遇到傷勢，但後半段越打越出色，繳出35轟、84分打點、.309打擊率、1.044攻擊指數成績，力奪生涯第2座國聯年度MVP，證明身手絕無退化，不過面臨新賽季恐縮水，他合約越大，少打一場球損失也越大。

美媒先前也舉過例子，讓大家了解球員面對賽季縮水損失有多慘重，如賽揚獎強投薛爾瑟(Max Scherzer)與大都會簽下3年1.3億美元大約，未來每年年薪都高達約4333萬美元，但例行賽少打一天，他會失去高達23萬2975美元(約台幣655萬)，洋基強投寇爾(Gerrit Cole)則會損失19萬3548美元(約台幣545萬)。