環保署空氣品質預報，2日起連兩天，受境外汙染物影響，西半部空品恐達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒。台中市府啟動相關應變措施，中火1日下午起配合執行降載減排措施。

環保局表示，東北季風明日增強，將挾帶境外汙染物南下影響台灣，影響程度視累積程度和降雨情形有所變化；3日東北季風及境外汙染稍減弱，環境風場逐漸由東北轉偏東風，西半部易有汙染物累積，空氣品質有轉差疑慮，恐達「橘色提醒」等級。

市府將持續監控台中市空氣品質並執行應變作為，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化。

此外，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，另中火也已於下午5時起配合執行降載減排措施、中龍公司則除部分製程已配合空品不良好發期間進行歲修，煤灰礦泥拌合場明日也將配合停產。

環保局提醒，空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，建議民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。