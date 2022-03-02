美國前參謀首長聯席會議主席穆倫1日率團訪台，圖右起分別為：前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）、前國防部政策次長傅洛依（Michele A. Flournoy）、美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）、外交部長吳釗燮、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）等人。（外交部提供）

拜登代表團訪台！ 蔡英文親見特使團

美國總統拜登指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫帶領的特使團，昨(1日)抵達台灣。蔡英文總統今(2日)上午10時許在總統府內，接見特使團。外交部強調，此行展現美國對台灣一貫堅定支持與重視，彰顯美國對台承諾「堅若磐石」。

蔡英文致詞時表示，非常謝謝貴賓，相信接下來交換意見會帶來很多收穫，在全球密切關注烏俄此刻，拜登總統派團來台，是對台美夥伴的重視，更是凸顯台美關係的堅若磐石；台灣對於烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動，也參與國際制裁，我們所做這一切要堅定表達台灣和烏克蘭、自由民主站在一起。

蔡英文表示，台灣都會善盡國際責任，願意與所有國家一起努力，歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。

蔡英文提到，台灣要告訴全世界我們有堅定的自我防衛決心也會守住民主自由的生活方式，區域穩定安全從來不是單一國家課題，面對台海和區域安全威脅，期待和美國和區域各方有更多緊密合作，以維持區域和平穩定，要感謝拜登政府以實際行動履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衛能力。

美國總統拜登指派之跨黨派資深代表團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團，訪團成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。