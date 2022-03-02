一名正妹阿熙在苗栗某公司擔任包裝員，但因職災造成右腳截肢，老闆僅包1萬元紅包了事，經調解公司也只願給10萬撫慰金，引起輿論群起憤慨，截肢後的103天阿熙發文寫下:「想念我的右腿」，吸引上千名網友留言，表示心疼與不捨。

截肢女孩阿熙日前職災造成右腳截肢，遇難後的第103天在臉書連發3篇貼文寫下，「想念我的右腿」、「我不是世界上最不幸的人，只是我難以接受這一切」、「失去的不會回來，時間也不會倒轉，我只能用力的哭出來，何時我才能接受這樣的事實。」

不少心疼留言寫下:「難過時，可以哭，但記得很多人願意陪著你」、「妳不孤單，妳還有我們陪妳走這段路」、「上帝關了你一扇門，他也會幫你開另一扇窗！希望能夠好好的過未來的生活」、「心疼！勇敢的你！加油！」、「加油！用力哭，但也要用力活著。活著才有辦法繼續向前」、「雖然是很難接受，但始終都要靠你自己去走，相信你可以的」、「阿熙想哭就大聲的哭吧！不要硬撐喔，硬撐心會生病的」。

高雄市勞工局也於上月19日出手，勞檢業者位於高雄的總公司，勞工局表示，該公司未在高雄設廠，將督促總公司負起相關補償責任。總公司則保證會負起醫療後續，並安排王女擔任文書工作直到65歲，有關王女提出2000萬和解金，朱姓老闆娘指雙方調解金仍在試算中。

另外苗栗縣議員曾玟學在和小溪及其他議員的討論下，於上月21日設置一個募款帳戶並發文寫下:「善款可匯進這個單純為此案設立的帳戶，待善款募集告一段落後，全數轉由兆豐銀行進行信託，以每月撥款進小熙的個人帳戶，並由律師擔任監察人，確保善款能充分發揮功效。」並請各界不吝協助，共同陪伴小熙度過這段時間。