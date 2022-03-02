烏克蘭與俄羅斯之間的戰事仍在繼續，烏克蘭總統澤倫斯基在2月28日簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件，引發各界的關注。前民進黨立委郭正亮認為，現階段應該只是進入相關程序，他更指出，現在雖然歐美輿論都同情澤倫斯基，但若最後澤倫斯基向俄羅斯妥協，又會獲得何種評價？他還以翁山蘇姬為例，直言有些事情要看久一點，「才能看清歐美的嘴臉」。

郭正亮今天(2日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，歐盟採取的是共識決，27個會員國都要投票，烏克蘭是農業大國，而歐盟有共同農業政策，「要補貼烏克蘭多少錢？怎麼受得了？」一年至少要補貼500億，很難想像法國同意，法國也是農業大國。另外，歐盟還要求成員國沒有主權爭議，烏克蘭顯然還沒處理完，「所以也是讓他進入程序，就是研究看看」。

郭正亮指出，歐美很多媒體都為澤倫斯基抱屈、或稱讚他的勇敢，「他們自己理虧才會這樣寫，因為歐美都沒進場」，記者也不好意思，就會寫一些對烏克蘭有利的報導。但郭正亮也發現，「你社論有這樣寫嗎？我沒看到美國大報有任何一篇社論主張美國應該出兵，當年他們怎麼讚美肯定翁山蘇姬的？翁山蘇姬現在人在哪裡？」

郭正亮認為，澤倫斯基現在就是處於這個階段，若隨著戰爭推進，他還幸運活下來，也許他就是主談人，要跟俄羅斯妥協，很好奇到時候歐美評價是什麼？到時候他一定要和俄羅斯妥協，不然怎麼讓俄羅斯撤軍？普丁也學到教訓，就是北約違反了不東擴的承諾，所以這次撤軍沒那麼簡單，他會要白紙黑字的承諾，若澤倫斯基做出承諾，歐美評價是什麼？對歐美媒體的吹捧，要看長一點，不要只看短期報導，歷史上這樣的人太多了。這場戰爭才進行一個禮拜而已，「至少要看一個月，才看得準，才能看清歐美的嘴臉」。