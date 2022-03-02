民眾黨鳳山市議員參選人陳妙珍疾呼，高市府從善如流，在二日內做出回應，否則將向法院申請假處分，爭取將「鳳彩飛舞」主燈留在鳳山，保障市民權益。（柯宗緯翻攝）

台灣燈會日前圓滿落幕，但位在衛武營的主燈「鳳彩飛舞」，交通部觀光局卻決議移置花東縱谷，消息一出地方炸鍋。南台灣觀光產業聯盟總召林富男怒嗆，高雄人情何以堪，主張參照20年前台灣燈會主燈「鰲躍龍翔」留在愛河畔，還有律師揚言向法院遞交假處分聲請狀。高市觀光局則解釋，經綜合性評估場地、維管費用等效益，無法現地保留主燈，將由交通部觀光局提供花東縱谷國家風景區管理處典藏。

由中央出資的「鳳彩飛舞」，雖然沒有虎年意象，但因座落於高雄市鳳山區，主燈設計首度結合書法藝術，以在地「鳳山」為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘風（氣旋）而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩之高山上，打造饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈。

然而，台灣燈會落幕後，燈飾何去何從成為焦點，其中「鳳彩飛舞」將移地至花東縱谷，令高雄人相當不解。林富男指出，主燈留高雄是理所當然的事情，不留鳳山要留哪裡？「試問市長陳其邁難道沒有power（權力）留下嗎？」

林富男提到，20年前台灣燈會在高雄時，他強力向時任市長的謝長廷建言，應當把主燈「鰲躍龍翔」留在愛河畔，讓高雄人得以時常記憶當年燈會的盛事，多年來也成為地標，吸引觀光人潮，「龍跟鳳剛好可以配一對」，硬是把龍鳳拆散，難道不會影響市運嗎？

民眾黨鳳山市議員參選人陳妙真認為，為了辦燈會，鳳山路邊汽機車停車格被塗銷，交通堵塞大打結，鳳山人犧牲了行的自由，盼市府能滿足地方上一個小小的心願，也懇請高市府從善如流，在二日內做出回應，否則將向法院申請假處分，爭取將「鳳彩飛舞」主燈留在鳳山，保障市民權益。

高市觀光局副局長劉秀英表示，經過內部評估，考量到場地、安裝工程、後續維護管理等綜合效應，才由交通部觀光局所轄的管理處保管。

劉秀英進一步說，「鳳彩飛舞」所在地的衛武營土地為軍備局所有，現已交由國產署，未來將做商業開發用地；至於副燈「龍騰獻瑞」則由高市府典藏，將評估移至高雄市公有空間。

劉秀英指出，台灣燈會連同高雄跟中央的燈飾作品，有超過30件會典藏、移展、延展，像是「月蝕」、「高壓電」等，有的現地繼續展出，有的將移至市轄風景區或公園裡展示。