俄烏交戰之際，《美麗島電子報董事長》吳子嘉1日表示，普丁打烏克蘭打這麼多天還沒打下來，和開戰前大家的看法出現完全不一樣的發展，實在太詭異了，他推測，歐盟等西方國家不斷支援烏克蘭軍事物資，顯然烏克蘭是打算以「空間換取時間」，來應對普丁的「閃電戰」戰術，而普丁將可能為此陷入戰爭泥淖難以抽身，陷入美國和烏克蘭的「大陰謀」中。

美媒「Politico」近期報導，歐洲國家將向烏克蘭提供MiG-29、Su-25等俄製戰機，補充該國在近期戰事中的損失，據稱總數最高可達70架。

歐盟外交和安全政策高階代表（又稱歐盟外長）波瑞爾（Josep Borrell）先前表示，歐盟正制定對烏克蘭的「大型軍事援助計畫」，其中包括與烏克蘭空軍現役機種相同的戰機，確保烏軍飛行員能立即參戰；烏克蘭議會官方推特1日更宣布，支援的戰機總數高達70架，包括波蘭的14架MiG-29、斯洛伐克的28架MiG-29，以及保加利亞的16架MiG-29和14架Su-25。

不過新聞網站「The Drive」2月28日指出，此數字相當值得懷疑，因為這代表斯洛伐克和保加利亞直接將空軍主力拱手讓人，且與保加利亞現役戰機總數不符。

吳子嘉1日在「關鍵時刻」表示，整件事情看起來太怪異了，看起來就像「好萊塢式的大陰謀」，普丁打烏克蘭打這麼久，和開戰前大家的想法完全不一樣，自己一開始也想不透，但是自己這兩天想起來過去的老長官、民進黨大老許信良，曾跟他說過一句話，「當你看不懂一件事情的時候，你就看結果，看對誰最有好處」，而從戰略上來看，對美國、對拜登是最有好處的。因為拜登近期的民調很差，過去被人罵老人痴呆講錯話，結果現在也沒人罵了。

吳子嘉解釋，美國早期就跟烏克蘭有很多協同訓練和演習作戰，尤其在烏東地區打了8年的仗，有豐富的實際作戰經驗，而烏克蘭的主力部隊，到現在卻還沒看到蹤影，這是很奇怪的事情，加上烏克蘭版圖幅員也不算小，因此，很可能烏克蘭是打算以「空間換取時間」，來應對普丁的「閃電戰」戰術。即俄軍每攻下一座城，就必須撥出大量兵力守城防範烏軍伺機反攻，來以拖待變。

吳子嘉強調，綜前所述，若加上北約和其他歐洲國家給烏克蘭的軍援，普丁將很可能陷入拜登和烏克蘭的「大陰謀」中。