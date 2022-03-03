全台各地今早9點多無預警大停電，雖然大多已經復電，但南部仍在停電中，許多網友停電前才趁特價囤了好幾盒哈根達斯冰淇淋都快完蛋，只好狂吃，「快把冰箱的哈根達斯換到肚子保存」、「慘！我還有9盒」。

全台大停電，網友急忙才剛買的哈根達斯，以免全化成水報廢。(達志提供)

全聯近期推出知名冰淇淋品牌哈根達斯限時促銷，許多人都趁機囤一波，結果今天早上突然全台多處大停電，南部更慘，台南、高雄目前仍全區停電，臉書「我愛全聯 好勿老實說」的管理員就發文，呼籲大家搶救哈根達斯，「停電...快把冰箱的哈根達斯換到肚子保存」。

其他網友也紛紛留言：「慘了！我還有9盒耶！」、「這很要緊」、「之後還會有缺電吧？還是先吃完享受」、「買20罐的人要吃到撐死了」、「還好我這沒停，不然超商的冷凍食品就不鮮了」。

但也有網友急勸先不要開冰箱，還可以撐一下，「你一開冰箱就全部完蛋了」、「先不要開冰箱啊」。至於南部何時復電，台電表示，由於高雄興達電廠開關場事故，南部得中午過後才會陸續供電。