國民黨不分區立委吳斯懷本會期終於能進國防外交委員會，也立刻引來綠營批評。吳斯懷表示，他在這兩三年已經多次表達對中華民國的忠誠度不容質疑，如果我有任何洩密、叛國的行為，一槍斃命，法律重辦我。

吳斯懷說，民進黨是怕他，不曉得他們怕什麼，是不是國防、外交、退輔會跟國安局有什麼見不得人的事，害怕他的專業。他在軍隊44年，很多軍購案非常清楚，現在的國防部長邱國正是他的學弟，他三次接手吳斯懷的職務，邱國正很清楚他對國家的忠誠，對吳斯懷有多了解建軍備戰也很清楚。

吳斯懷批評，民進黨不要質疑他的忠誠度，「跟我一樣去過大陸的藍綠白政治人物有多少，難道他們都不忠誠嗎？我在四行倉庫拿著國旗的照片網路上到處看得到，有幾位政治人物敢在中國大陸有政治指標的地方拿國旗拍照？」

對於民進黨質疑他去人民大會堂聽訓，吳斯懷說，他去人民大會堂前一天，在北京論壇專題演講22分30秒，講了7、8次中華民國，「這不代表我對中華民國的捍衛嗎？我這輩子捍衛中華民國，我為中華民國願意拿槍到戰場，可是我絕不捍衛台獨國，如果是因為台獨發生戰爭，相信國軍都不會為此開戰。」

吳斯懷說，「民進黨不需要怕我，只要尊重我的專業，聽從我的建議，該改的趕快改，我唯一目的就是捍衛中華民國，人民不要被戰火洗禮。老共來我絕對幹到底，但為什麼要讓他來，不能好好談嗎？同文同種，對話一定比對抗好。」