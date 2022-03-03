台鐵公司條例官方版草案出爐，台鐵的兩個工會滿意嗎？對此台鐵企業工會表示「當然不滿意」，何況交通部是事後才給台鐵企工看，而不是事前和台鐵企工協商；台鐵產業工會則不滿表示，交通部對台鐵安全改革和台鐵資產問題根本沒有處理好，且產工從頭到尾都沒有被邀請與會。

台鐵企業工會秘書長吳長智對本報表示，工會成員正在核對工會版公司條例和官方版公司條例兩者差異，並正在計算償債基金這個部分的可行性，還在細部研議。

至於台鐵企工對這份官方版草案滿意嗎？「當然是不滿意！」吳長智連講了4、5次「不滿意」，他說，一家新開的公司怎麼可以讓它負債，這個問題比較嚴重。

上周五（2月25日）交通部把草案提交到行政院，交通部長王國材前一天還對媒體說，25日會有一個經過座談完成的版本，已經責成台鐵局長杜微，新的版本要再跟工會討論。不過台鐵企工一直沒拿到草案，吳長智說，工會本周三深夜才拿到草案。

台鐵產業工會祕書長魏豫綾表示，產工有兩個意見：第一，交通部拿設置條例跟大家說它有改革，但是並沒有處理員工和民眾最在意的安全部分；第二，公司條例處理過程不完善，例如條例中有提到原來的員工結清、退休，是誘導員工談退休，但員工會覺得霸王硬上弓，因為後續子法中跟員工待遇相關的部份及營運模式，以及今天很多記者問到的資產，根本都還沒處理好。交通部告訴大家已經他們要先推公司化，公諸社會大眾說他們有做事，但員工很擔心後續雷聲大雨點小，應該好好討論的東西，反而被弄得沒有討論空間，交通部也不願意跟台鐵員工討論，反倒一直對外喊話說「員工不要反對」。

魏豫綾說，基層員工還要在台鐵繼續工作10年、20年，「我們比誰都希望台鐵更好、更安全，畢竟若是台鐵出事，人在車上的是員工跟旅客，也不是這些官員！」且交通部強調有跟員工談，但是產工從頭到尾都沒有被邀請與會。