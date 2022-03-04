「林聰明」執行長林佳慧在臉書PO文，表示去年513、517跟這次全台大停電，剛好都是自己店休之日，恐怖巧合讓網友直呼拜託別休了。(圖／翻攝自Chiahui Lin臉書)

303全台大停電，超過500萬戶無電可用，災情遍布全台，引爆民怨，其中嘉義市名店「林聰明沙鍋魚頭」今日恰逢電休，執行長翻出去年臉書後，發現過去1年全台4次大停電，其中有3次就是店休日，網友看到也直呼「拜託別休了」。

「林聰明」執行長林佳慧在臉書PO文「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」，也挖出去年5月17日自己的PO文「看好了，我只示範一次，一周內遇到2次大停電，我當剛好排店公休，別問我下次何時休」，原來去年5月13日、17日全台大停電時，自己的店也都剛好公休，直呼「別問我，你會怕」。

不少網友看到也打趣表示：「看來你們店不能休了」、「台電會不會找上門要求你不能休XD」、「拜託別休了」、「說好的只示範一次呢」、「以後跟著你們店排休就對了」、「只好365天24小時營業了」。

這次全台大停電原因為高雄興達電廠人為操作疏失所致，這也是興達電廠繼去年513大停電後，第二次人為疏失釀禍，高雄市長陳其邁大為不滿，要求台電全面檢討，台電董事長楊偉甫與總經理鍾炳利晚間請辭以示負責，經濟部長王美花也向行政院長蘇貞昌自請處分，蘇則要求經濟部3日內提出調查報告，相關懲處等報告出爐後再做決定。