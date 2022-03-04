高雄市長陳其邁對興達電廠二次出狀況相當不滿，要求徹底檢討。(圖／洪靖宜攝)

303全台大停電，全台就連外島澎湖也受到牽連，其中南部地區直到晚間9點過後才全面復電，但高雄仍有地區停水，必須等到4日中午才能恢復。大停電也引發搶購潮，不少民眾為此前往賣場狂掃手電筒與蠟燭，消息傳出也讓鄉民看傻，表示沒想到2022還會有這種情形。

3日興達電廠事故，導致全台500多萬戶無電可用，其中高雄就佔了78萬戶，隨著入夜後，太陽能供電減低，導致台電針對部分地區進行限電措施，不少人前往賣場、超商或五金行搶購手電筒與蠟燭，更有當地民眾表示，這兩樣商品根本是被秒殺，跑許多地方才買到。

高雄民眾吃著燭光晚餐，苦中作樂表示「電沒了，紅綠燈也停了，很好啊」，許多人叫苦連天，表示停了將近12小時電還沒來，直到晚間9點過後才全面恢復。

消息傳到PTT，不少鄉民也傻眼，直說：「沒想到2022還會看到蠟燭手電筒被搶購」、「我上次搶這兩樣東西是在921的時候」、「蠟燭也太暖了吧」、「等等，高雄現在還停水耶，用蠟燭會不會有點危險」、「」、「燭光晚餐好像有點浪漫」。