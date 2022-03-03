303全台大停電，不少民眾因此受困電梯，交通也大亂，直到現在南部依舊有將近百萬戶家庭無電可用，引爆民怨，對此台電表示是因為太陽下山，導致太陽能供電不足，網友看到後全炸鍋，砲轟「現在要把錯推給太陽？」、「后羿要負責，誰叫他射下9個太陽」。

3日全台500萬戶大停電，受災戶遍及南北，經查後又是興達電廠內人為疏失釀禍，包辦過去1年多來全台4次大停電中的2次，就連檢方都要介入調查。

截至目前，南部地區仍有70萬戶無電可用，由於在天色漸暗後，多個地區傳出電才剛來卻又斷電，引起質疑，對此台電解釋是因為太陽下山，導致太陽能供電不足，為了減低電網供需平衡，才會針對南部地區實施限電，避免附載過高。

不少鄉民看到台電解釋後當場炸鍋，大罵：「這是哪門子的非洲部落藉口」、「原來是太陽要負責啊」、「懂了，我們是缺太陽不是缺電」、「太陽：怪我囉」、「看來太陽也是4%、中共同路人」、「民進黨沒點頭，你太陽竟然敢下班」、「原來太陽會下山，怎不早說」、「太陽又鬆懈了」、「的確，太陽要下山也應該先跟政府說一聲」、「看來太陽不夠死忠」，更有人揶揄：「要怪后羿啊，要不是他當初射下9個太陽，現在就能輪班，不怕沒太陽能可用」。