今天(3日)因興達電廠人員操作不當，導致全台500多萬戶大停電，全台皆傳出災情，嚴重影響民眾生活，就連外島的澎湖也不例外，不過同樣是外島的金門卻沒有受到牽連，原因也揭曉。

受到興達電廠事故影響，外島澎湖也遭受波及，一共有將近9000戶停電，由於澎湖是由台灣本島透過海底電纜供電，因此也出現短暫停電情形，隨後尖山電廠緊急啟動機組發電，才讓島上免於無電可用窘境。

金門並未遭受303大停電波及，原因在於電網並未與台灣本島連接，屬於獨立供電。(圖／資料照、李金生攝)

至於金門地區，經濟部官網指出，金門屬於小型獨立供電系統，並未與台灣本島電纜連接，雖然過去時常因突發狀況影響供電，但在2020年5月，夏興電廠與塔山電廠相繼啟用最新機組系統後，讓金門供電趨於穩定。同時這也是金門地區免於受到303大停電波及的原因。

截至晚間9點，嘉義地區供電已全數修復，台電指出，晚間九點民生用饋線都已經完成送電，但部分縣市饋線仍在搶修，目前雲林約有9000戶、高雄約有8600戶合計約1.7萬戶停電中。預計稍晚，可恢復供電。