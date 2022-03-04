台灣昨天無預警發生停電，多個縣市都受到影響，但無論是行政院長蘇貞昌，或是經濟部長王美花都強調「停電並非缺電」。對此，律師蔡志雄聽了忍不住酸說，一群在高雄的人喊肚子餓，但便當才在基隆開始制作，等下就會送來，這樣真的能說是足夠嗎？最扯的是即便便當送來，這群人仍要輪流肚子餓一陣子，這不就是分區停電嗎？

律師蔡志雄昨在臉書發文提到，全台各地大停電，那些在講「備轉容量」夠的人是在哈囉？民眾想要的只是不停電而已，而電力要調度與調配也沒錯，但如果今天一群在高雄喊肚子餓，然後你告訴他們說便當已經在基隆開始準備了，等等就會送來，大家先忍耐一下，這樣真的可以稱作是足夠嗎？

蔡志雄指出，等到基隆便當做好送來，那群人就要輪流餓肚子，這不就是「分區停電」的樣子嗎？更誇張的是，有些發電方式是隨時變動中，像是沒有風就無法風力發電、太陽下山就不能用太陽能發電，這意味著「便當也可能在半路就不見了」。

蔡志雄表示，儲能設施有做嗎？大家知道儲能設施有多貴嗎？這樣還能說備轉容量夠有意義嗎？何況現在才幾月？用電高峰期都還沒來，且以後會有更多新建電子大廠有用電需求，且未來電動車是趨勢，「以後若電不夠，啊插頭是要去插鼻孔嗎？」

蔡志雄也說，政府一直說備轉容量夠，但就是停電了啊！不管一台車是壞掉了，或只是沒有油，但車子不會動就是事實，大家趕快醒醒吧！「我家現在沒停電我都看不下去了，我不曉得家裡現在停電中的人怎麼看的下去」。