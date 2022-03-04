國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的南北縱走公投謝票之旅，沿路受到不少支持民眾的熱烈歡迎，並於昨(3日)抵達終點站屏東，而故鄉為屏東的國民黨智庫執行長、前立委柯志恩也特別現身陪走最後的10公里！柯更在臉書提到，「屏東，我來了」，沿途陪走的，幫忙加油的民眾讓人感受南台灣滿滿的熱情！此篇貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人都說「非常支持柯委員參加屏東縣市長」。

柯志恩貼文提到，昨是國民黨最強戰將羅智強，公投謝票的最後一站，抵達屏東，他以驚人體力步行了580多公里，最後在屏東的中山公園完成這個路程，特別和朱立倫主席南下陪他走最後的10公里，屏東豔陽高照，沿途陪走的，加油的民眾讓人感受南台灣滿滿的熱情，相信羅智強一路走下來一定點滴在心頭。

柯志恩說，580公里的路程，自己只佔了小小的一部分，且「恭逢其時」遇到全台大停電，走在沒有紅綠燈的家鄉道路上，謝謝警察及義交的交通指揮，也開心在家鄉的土地上與朱主席和羅智強同行，大家平安，一起加油。

該篇貼文曝光不到一天的時間，已有近5000人按讚，不少人留言表示，「柯教授令人感動」、「柯教授體力充沛。理念能力最好」、「非常支持柯委員 參加屏東縣市長，強哥來參加桃園選市長加油，兩位都很強」、「強強連手，一定強」、「最後一里路該由強棒接手了」。