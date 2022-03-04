中國大陸在去年以檢疫為由禁止我國鳳梨輸入，農委會隨即祭出外銷、內銷及加工相關政策，其中以外銷表現最佳，其中日本就銷出1萬7850公噸、香港也達6494公噸，分別成長726％、447％，農委會今年續編列約3億元的外銷獎勵，但獎勵基準已回到常年水準、未若去年高，希望能夠達成外銷3萬公噸的目標。

據統計，農委會去年針對鳳梨外銷共祭出3.2億元外銷獎勵，去年鳳梨共外銷2萬9527公噸，其中日本占1萬7850公噸最多、香港6494公噸，而在去年3月以前我國可外銷至大國大陸達3682公噸再次之；而內銷則透過企業團購、超市量販店、台北希望廣場及圓山花博市集共7900公噸、加工則採購7800公噸。

據統計，今年鳳梨收穫面積達7522公頃，其中以屏東、台南為主，分別達2261公頃及1116公頃，預估整體產量達39萬5844公噸，過去約有1成外銷、並有逾9成銷往中國大陸，農委會副主委陳駿季表示，去年3月起中國大陸禁止我國鳳梨輸入後，今年持續推動外銷目標為3萬公噸，並針對外銷地區不同獎勵每公斤4元至70元不等，產銷履歷則再加碼每公斤5元，「外銷獎勵回到常年水準」，而國內行銷8000公噸、加工8000公噸，盼維持鳳梨價格。

至於去年大量外銷至其他國家後，部分消費者反映收到「黑心鳳梨」，陳駿季說，黑心鳳梨不是品質不佳，而是冷鏈斷鏈產生的問題，因此今年祭出相關指引，包括全程溫度應維持在13度、上架販售與貯藏溫度維持不高於20度等。

打貓果菜生產合作社理事主席陳映延說，去年鳳梨事件後化危機變成轉機，其中外銷至日本成績亮眼，從過去的2000多噸上升至1萬8000多噸，尤其去年鳳梨生長期間雨水不多、生長不會過快、大小適中適合外銷、甜度很高等優勢，目前也已陸續包裝出口中。