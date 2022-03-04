全球規模最大、強調中止性別暴力的「第四屆世界婦女庇護安置大會」2019年在高雄展覽館舉辦，總統蔡英文、衛福部長陳時中當時曾出席開幕。大會委託的陳姓攝影助理，竟在場館樓梯間兩度性侵未成年少女，一審遭判4月，高雄高分院維持原判，但另考量他已與少女及家人達成20萬元和解並獲原諒，宣告緩刑2年。

「世界婦女庇護安置大會」議程是與全球庇護組織協調後制定，探討現今最相關的議題，以分組會議和參觀方式學習相關工作者的最佳做法，第四屆於2019年11月5至8日在高雄展覽館舉辦，提供1500名相關領域工作者交流的機會，了解其他國家的庇護服務，共同討論如何終止性別暴力。

陳男擔任該次大會的攝影助理，結識一名未成年少女志工，還互加為LINE好友。當年11月7日下午，陳男傳Line給少女，雙方約至展覽館樓梯間前後發生2次關係，事後遭家長發現報警提告。

陳男當庭坦承犯行，但法官認為，陳男明知少女未成年，心智尚未成熟，但為了滿足自身慾望，竟不顧少女身心健全發展價值，事後也沒與少女和解或取得原諒。但考量少女無提告之意，最後依妨害性自主罪判其4月。

少女因陳男未賠償分文請檢方上訴加重量刑，而陳男則上訴後賠償少女20萬元獲得原諒。法官認為他無再犯之虞，維持原判決刑度，宣告緩刑2年，但須參加法治教育2場。

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