唐牧馬侯祠在2000年指定為縣定古蹟，鄉野傳說讓人津津樂道。（李金生攝）

牧馬侯陳淵與配祀的「助靈夫人」林氏有一則膾炙人口的鄉野傳奇。（李金生攝）

縣定古蹟「唐牧馬侯祠」連2日醮慶酬神，熱鬧滾滾。（李金生攝）

庵前鄉親在今天下午3時30分恭請恩主公起駕遶境巡安，祈祝境主神明護佑全島平安。（李金生攝）

助靈夫人也在鄉親簇擁下繞境巡安，全程洋溢熱鬧氣氛。（李金生攝）

庵前鄉親恭迎神明出巡，熱鬧隊伍走過鄉間小路。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天也在神明和鄉親見證下，轉發牧馬侯祠坐落土地〈金城鎮莒光樓段1004地號〉土地權狀予管委會。（李金生攝）

農曆二月初二日是金門「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，縣定古蹟「唐牧馬侯祠」連2日醮慶酬神，熱鬧滾滾。縣長楊鎮浯今天帶領縣府團隊虔誠致敬，感念祂率領12姓氏登島墾荒，澤被後世千餘年的恩澤，也祈求風調雨順、合境平安。

金門縣志記載，唐德宗貞元年間（804年），陳淵率同蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭等12姓入浯（金門古稱）開墾，島民以「恩主公」相稱，在金城鎮豐蓮山麓庵前村建廟奉祀，一些膾炙人口的鄉野傳說，至今流傳不斷。

其中，最為鄉老津津樂道的是，侯廟配祀「助靈夫人」林氏，相傳是金門東半島浦邊村人，被庵前村一戶人家收養。有一天，她在廟前採桑葉，見陳淵塑像英挺，心生愛慕，並許願永結連理，不久即歸真，由鄉人塑像於陳淵身邊，祭祀至今。

地方還相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世，深諳馬性又擅於驅使，平日野放吃草，若欲聚集則擊鼓豎旗，馬匹會依照旗色分別站立；另還傳說祂曾在村外以劍指地為「藥井」，以治療島民和馬匹疾病，遺址目前仍在，並曾發動「陰兵」擊退登島倭寇，確保浯島免於生靈塗炭。

連2天，多姓聚落的庵前村民循例醮慶酬神，不但當地鄉親扶老攜幼，全村總動員熱烈參加，也有旅台鄉親專程返鄉共襄盛舉。今天下午也恭請恩主公起駕遶境巡安，祈祝境主神明護佑全島平安。

牧馬侯祠坐落土地於1954年測繪時，因人力及技術不足，發生地籍圖與現地不符問題，近2年在廟方管委會和鄉親多方奔波下，終在去年由縣府協助釐正地籍，並在中央與地方相關單位檢討研商下，確認侯祠係由民間鳩資修建、不是國有；土地具足時效取得條件，也沒有爭議。最重要的還包括申請權利主體是牧馬侯祠，與古蹟主體相同，符合文化資產保存「管用合一」的原則，讓古蹟保存更加完善。

楊鎮浯今天也在神明和鄉親見證下，轉發牧馬侯祠坐落土地〈金城鎮莒光樓段1004地號〉土地權狀予管委會，期待這座讓人飲水思源的古蹟建築屹立不搖，未來可以得到更好的維護。