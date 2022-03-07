坐落於金門金湖鎮夏興海邊，近年爆紅的祕境級景點「天空之城」。（讀者提供）

「天空之城」的濱海堡體前沿遭海水侵蝕而懸空在海灘上。（讀者提供）

「天空之城」碉堡建築主體被漆上嶄新亮麗的迷彩，引起網友批評聲浪。（李金生攝）

金湖鎮公所說明，碉堡牆體原來就是迷彩偽裝，重照原樣粉刷用意在加強保護，希望鄉親和遊客可以理解。（李金生攝）

坐落於金門金湖鎮夏興海邊，近年爆紅的祕境級景點「天空之城」，碉堡建築主體被漆上嶄新亮麗的迷彩，引來網友一陣哀號聲，批評新塗裝與沙灘環境不搭調，看來十分刺眼突兀。金湖鎮公所則說明，碉堡牆體原來就是迷彩偽裝，重照原樣粉刷用意在加強保護，希望鄉親和遊客可以理解。

這座吸引尋幽訪勝遊客的景點是建造於1980年代，金防部原編號E-094的海防據點，配合海灣兩側鄰近據點E-093黃海堡、E095中興堡建構交叉火網，形成相互掩護攻擊的犄角之勢。因濱海堡體前沿遭海水侵蝕而懸空在海灘上，讓人聯想起宮崎駿電影的「天空之城」，而在網美的推播下，成為背包客必訪的私房景點之一。

但遊客卻發現原本與沙灘融合在一起，以灰綠、土黃為主體色調的碉堡建築，日前已被悄悄換上迷彩的新塗裝，整體看來十分亮麗耀眼，跟四周環境顯得格格不入，引起網友一陣驚呼，大酸政府機關有錢就亂搞，正是從來不讓人意外的「官方美學」。

網友要求還「天空之城」本色，留言批評此舉令人傻眼、無語，讓原本樸實無華的村姑變身為「酒店女郎」，還說金門觀光會蕭條走下坡，就是這種人禍造成，認為與其不倫不類亂搞，不如將經費拿來補強碉堡地基比較實在。也有人說在海灘上實在太顯眼，剛好給阿共仔拿來當標靶打。

但也有網友認為迷彩新塗裝比原來的好，經過日曬雨淋，一段時間後自行掉漆，就會恢復原貌，不用太擔心失去原有的本色和美感。

陳文顧鎮長也說明，這座碉堡的外牆原本就是迷彩偽裝，因軍方長時閒置而褪色，鎮公所爭取修繕經費，設計單位將牆面重新粉刷，用意在加強保護牆面，避免風吹日曬雨淋，導致外牆爆裂或鋼筋裸露，而變成危險海砂屋，構想和目的都十分單純，只是嶄新、顯眼的顏色一時讓人不習慣而已。