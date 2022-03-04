嘉義縣為縮短偏鄉數位落差，4日在朴子國小設立數位學習專案辦公室，作為統籌全縣線上教學和數位學習事務據點。嘉縣長翁章梁說，為擴展數位學習的深度與廣度，縣府籌設數位學習專案辦公室，期待嘉義縣每個孩子未來都能具有「自主學習、媒體創意、簡報互動」的能力。

教育處長李美華說明，目前全縣各班級教室幾乎都配有觸控式大型顯示器，未來也提供學習載具讓學生在課堂上使用，藉由數位工具和PaGamO等遊戲式學習平台引起學生的學習興趣，辦公室內有10位專責人力在網路、行政、課輔領域提供服務，以短、中、長程為目標，讓縣內國中小的教師4年內全數完成數位學習教師培訓。

縣長翁章梁現場也戴上VR頭盔在互動虛擬世界學習英文，體感結合英文測驗讓課堂不再是被動吸收，而是主動投入。太保國小教務主任官素芬指出，去年學校加入數位學習計畫，提供平版給孩子使用，因為加入很多有趣的元素，學生每天都很期待今天要上什麼課，學習成績也提升了。國小5年級的蔡同學也說，使用數位平台學英文時，有語音可以知道怎麼發音，也有詳細解釋幫助記得更多單字。

翁章梁表示，數位學習專案辦公室揭牌代表中央與地方合作推動縣內數位學習成效佳，也從數據證明孩子們在學科上比過去進步很多，數位的無遠弗屆讓學生能擁有更多資源，更有能力翻轉城鄉差距，期待專案辦公室帶領縣內小朋友精進學習熱情。