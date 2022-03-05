俄烏戰爭不斷加劇，俄羅斯4日更拿下歐洲最大的札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠。媒體人韋安認為，俄羅斯總統普丁本以為，靠著精密飛彈對軍事設施的打擊和對機場的奇襲，能讓烏克蘭短時間內投降，不料烏克蘭總統澤倫斯基的表現激起人民的鬥志，讓戰爭持續超過一周，並讓烏克蘭獲多數國家支持；若沒得到滿意結果，普丁恐會以「世紀核戰」當作戰爭的最後選項。

韋安4日在《TVBS新聞網》投書，內文指出，普丁身為前蘇聯KGB優秀特工，擅長各式各樣「特別行動」，故他把這場對烏克蘭的進攻命名為「特別軍事行動」。但他搞錯，這次對烏克蘭的進攻是一場二戰後，歐洲本土爆發的最大規模的「戰爭」，而非一場「行動」。

韋安指出，1999年至2000年，普丁指揮的第二次車臣戰爭，把當地長期的武裝獨立運動基本鏟滅；2008年8月對喬治亞的戰爭，只花了7天便取得絕對的勝利；軍事介入敘利亞內戰，把原本搖搖欲墜的奧薩德政權一直維持至今。所以，這位俄羅斯政治強人和「硬漢」，可能感覺良好到以為自己是「戰爭之神」。

韋安表示，普丁發動這場戰爭時，本以為靠著精密飛彈對軍事設施的打擊和對機場的奇襲，烏克蘭可能在幾天內就會投降，畢竟就連美國都曾預測，基輔在96小時、4天內就會淪陷，並提議協助澤倫斯基撤離，但這位喜劇演員出身的總統拒絕了。澤倫斯基靠著堅毅勇敢的表現、激昂動情的言詞，激起了烏克蘭人的鬥志，澤倫斯基甚至靠著一支手機，像個出色的外交家，和西方盟友密切通聯，一天最多和14個外國元首通電話，贏得了外界讚聲。

針對俄烏戰爭的結果，韋安分析，大致來看俄羅斯有贏面，但被全面封鎖和制裁恐怕是俄羅斯無法承受的另一場「戰爭」，這恐怕超過普丁的預料。為了要求西方國家撤銷制裁、讓俄羅斯生存下去，普丁恐對他認為極端敵對的北約某國，實施局部戰術性「核打擊」，甚至恐展開一場可能導致世界毀滅的熱核全面戰爭。