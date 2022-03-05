不少教召員拎著大包小包趕赴學校進行快篩及報到登記。（陳夢茹攝）

這次「教召最高階」的是已經退役5年的陳明中，擔任這次教召的少校副營長。（陳夢茹攝）

史上最硬教召登場，桃園市蘆竹區山腳國小5日有600多名首梯人員陸續報到，可見不少人拎著大包小包趕赴學校進行快篩及報到登記，不少人有感近期烏俄戰爭，直呼願挺身而出保衛國家。

實地採訪趕赴教召的人，除了有志願役、義務役及4個月的軍事訓練役外，也有退伍多年的職軍。另外這次「教召最高階」的是已經退役5年的陳明中，擔任少校副營長。

陳明中過去在行政院巡防署北部地區巡防局服務，曾任中隊長、幕僚作戰等職務，服役20年後退伍。他表示，這是首次是被教召，外界稱這次教召是史上最硬，但課程部分跟以往部隊訓練大同小異，至於領導統御的部分也不會有太多差異，應該1、2天就能適應。

「如果真有戰事發生一定要有人上戰場操作武器！」陳明中說，這次教召14天是新政策，日間操課有8小時、夜間操課2小時，每天操課時間達10小時，休息時間的確會比較少，如過其中有任何不適話都可以向軍方幹部提出反應。

王先生去年才退伍，他無奈表示自己太幸運竟然「中獎」，但既然是團體生活應該不會太難熬。

周先生去年就知道自己被教召，距離退伍已經有2年，他說，這次教召比之前的4個月還操是必然的事情，畢竟之前都沒有野營，但他認為應該從現役軍人開始訓練，畢竟義務役沒有經過完整的軍事訓練，卻找他們來好像怪怪的。

王先生過去市職軍，在介壽路上的桃園後備指揮部服務，他指出，烏俄戰爭仍在衝突中，沒有戰力就沒辦法保衛國家，如果其他國家覺得台灣沒能力保衛自己的國家，大家都會想要把台灣拿走，但台灣算是戰略要點，失了台灣，美國跟日本都會有危險，這次收到教召通知他沒有多想，「每個人的想法應該差不多，都是想要為自己的國家盡一份力！」。

步三營中校營長張裕勝則說，這次教召員以戶籍地、後備官兵為主，秉持國民國防的精神實施5階段教育訓練，因應疫情也進行快篩，目前陸續報到中，預估5日會有約400人報到，期盼透過教召重新磨練戰鬥技能，激發全體國民保家衛國的精神。