今年就讀北一女中三年級的林佳緯與多個同學組成「安普拉絲特」（Unplastify）減塑團隊，並陸續推動在永和地區水果店推動以公用環保袋取代一次用環保袋、台北市水果店店內公用環保袋等措施，至今已協助減塑超過2萬多個塑膠袋，目前也結合飲料店、外送平台、學校等推動「校內減塑」外送計畫，希望可以減少一次性用品使用，甚至要達到零塑外送，今天獲環保署環保青年領袖「環境領袖獎」肯定。

「安普拉絲特」（unplaste）減塑團隊目前共有約20名成員，多為北一女學生，安普拉絲特總召林佳緯說，從2020年9月起在永和推動「摸彩券還是塑膠袋」，到計畫結束時已減少1萬多個塑膠袋使用；去年則與台北市推動水果店店內公用環保袋，取代塑膠袋浪費至今也已減少超過1萬個塑膠袋。

「北一女中是全台灣訂最多外送的高中」，林佳緯說，由於北一女中許多學生會透過外送平台訂定飲料等，因此目前也推動「校內減塑」外送計畫，透過把外袋、容器及餐具置換成可重覆使用的器具等，目前也與10多家飲料店合作，也與學校討論相關宣傳。

今年剛考完學測的林佳緯說自己的第一志願為「台大法律系」，希望能夠成為環境律師，為更多人努力，或是成為立法者從根本做起。