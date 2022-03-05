由創意天才Jonathan Anderson操刀的LOEWE，總能在瘋狂創意與優雅實穿兩個極端之間，找到一個完美的平衡點。於巴黎時裝周登場的LOEWE秋冬新裝秀，外觀看似優雅內斂、簡約平凡，其實裡面藏著令人意想不到的驚喜與叛逆，十分「悶騷」。
讓人留下深刻印象的作品不少，如一件吊帶短洋裝，下擺出現一輛汽車的輪廓，一件看似平凡的長版透明緊身洋裝裡，竟塞了一雙紅色高跟鞋等，就連氣球也化身服裝的一部分，一顆顆塞在緊身禮服的破洞裡，或是被擠壓繫在鞋帶上，有的甚至從女人的胸前炸了開來，好像裸露的誘人的雙峰一般。
Jonathan Anderson說：「氣球會有張力，它會彈出，但它不會持久。」看似簡單的兩三句話，卻蘊含深意，著實令人玩味，正因為不受時尚規則束縛的自由創意，讓Loewe女裝充滿超現實主義的趣味。
除了超現實主義，Jonathan Anderson也從女權主義藝術家的作品擷取創作靈感，如Meret Oppenheim、Lynda Benglis等，超現實的趣味也可在這一季Loewe看到。
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