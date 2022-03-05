北市某拉麵店日前被投訴送上的叉燒沒熟，業者當下回應稱是「肌紅蛋白」不是沒熟，事後顧客留負評遭業者回嗆「是在靠X三小」，網路上引發熱議，大批網友灌爆該店臉書「老闆真會講幹話」、「肌紅蛋白叉燒讚讚」、「沒熟你敢吃？」而該店臉書今日再度發文「到底是在靠X三小？」態度讓網友傻眼。

PTT先前有網友發表1張Google評價截圖，北市某拉麵店的1個評論寫「麵體Ｑ彈、湯頭好喝、但叉燒沒熟，老闆硬說這是肌紅蛋白」，該顧客詢問其他網友到底有沒有熟，而之後該店業者親自留言回應「問屁問啦，大家沒有要讓你問啦！不會自己去讀書喔」，還說「我他X都換1塊肉補給你了，是還在靠X三小」。

網友發現叉燒肉有鮮紅色部分，質疑是否不熟，業者當下回應是肌紅蛋白，事後該網友仍在網路上發表負評，業者回嗆「都換1塊肉補給你，還在靠杯X小」。（翻攝自Google評價）

該拉麵店今日在臉書發表1張圖，圖片中2名動畫角色看著拉麵，圖片上寫著「豬肉怎麼沒熟」、「煮乾拉麵怎麼不是乾的」，臉書PO文則說「到底是在靠X三小？」。（翻攝自臉書）

該拉麵店被大批網友到Google評價與臉書留言酸「沒熟的肉你敢吃嗎」、「沒熟的叉燒還敢罵人家靠X三小」、「就你會煮出肌紅蛋白，其他名店都煮不出來真厲害啊」、「一定要點米其林二星的豬肉刺身拉麵！點麵附贈唸書提醒功能，以及靠X幹話獎勵」、「米其林2星實至名歸，老闆態度超好！肌紅蛋白叉燒讚讚」。

而該拉麵店今日又在臉書發表1張圖，圖片中2名動畫角色看著拉麵，圖片上寫著「豬肉怎麼沒熟」、「煮乾拉麵怎麼不是乾的」，臉書PO文則說「到底是在靠X三小？」而店主本人也在個人臉書發表同張照片，並說「XXXX（拉麵店名）大炎上，弱智實在太多」，態度引發討論。