悲慟！中市大火搶救人員深夜移出遺體 家屬傷心著急追認 00:212022/03/07 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市大火釀成6死6傷慘劇，搶救人員深夜移出遺體，家屬悲慟著急追認。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市興中街民宅6日大火釀成6死6傷慘劇，救援人員於深夜11時40分自火場移出第6具遺體，現場有6樓住戶家屬急追確認是否失聯家人，救援人員說明，遺體是清查8樓時所發現，該女家屬難掩悲慟，不發一語凝視火場傷心欲絕。台中市消防人員表示，將漏夜全面清查火場。 太平間不夠用！ 香港連2天逾5萬人染疫 憋2年沒出國！夫妻砸錢爽玩歐洲 42歲女下機7天慘死 #家屬 #火場 #悲慟 #中市 #遺體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 早預感會出事！7層樓隔41套房 台中昔偷情飯店今惡火釀6死 23:062022/03/06 社會 慘烈！台中大火6死6傷 盧秀燕趕赴現場和醫院關心傷者 21:252022/03/06 社會 大停電12小時害遺體快化掉？殯管處狠打臉黃捷：絕無此事 18:062022/03/04 生活 停電遺體快化掉？高巿殯管處澄清有備用發電機 18:092022/03/04 生活 神尊降駕？師父「這1踩」板凳朝臉砸 內行曝：他故意的 20:262022/03/04 社會 台中搶攻市議員席次 民眾黨、時力積極提名 04:102022/03/05 地方新聞 香港殮房爆滿 增設貨櫃改裝冷凍櫃成「停屍間」 21:482022/03/05 兩岸 李康生穿壽衣拍戲 靈堂笑不停 04:102022/03/05 娛樂新聞 香港再增3.7萬病例 太平間爆滿 04:102022/03/06 焦點新聞 中市智慧公車站很詩意 賞詩讓你等車不無聊 17:512022/03/06 寶島 自主發起傳愛烏克蘭 中市大秀學童義賣送愛心 14:542022/03/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。