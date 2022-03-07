中市興中街民宅6日大火釀成6死6傷慘劇，救援人員於深夜11時40分自火場移出第6具遺體，現場有6樓住戶家屬急追確認是否失聯家人，救援人員說明，遺體是清查8樓時所發現，該女家屬難掩悲慟，不發一語凝視火場傷心欲絕。台中市消防人員表示，將漏夜全面清查火場。

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