長科*(6548)前2月合併營收為23.63億元，年增36.2%，儘管3月3日全台大停電曾造成產線暫停，且俄烏開戰致使國際情勢動盪，長科*表示，第1季營運展望不變，單季獲利或許不會比去年第4季差。

長科* 2月合併營收為10.97億元，較上月下滑13.4%，年成長40.2%，為歷年同月新高；累計2022年1到2月合併營收為23.63億元，年增36.2%。

長科*表示，儘管2月有農曆年假因素影響，但客戶需求依舊強勁，長科*積極協調海內外廠區在年假期間加班以配合出貨，使長科*2月合併營收表現遠優於歷年同月。

3月3日全台大停電，長科*位於高雄楠梓科技產業園區的廠房也受波及，產線暫停約8小時，長科*計畫調整產能來彌補工作時數短少的產出，當月產出將不受影響；整體而言，初步估計此次停電事件造成的影響輕微。

長科*預估，第1季合併營收預期介於33.8億元到35.7億元之間，若以新台幣27.7元兌1美元平均匯率假設，毛利率預計介於30.5%到32.5%之間，營業利益率預計介於22%到24%之間。