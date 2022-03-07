資深演員李國超日前戳破腳指旁水泡，未料傷口日趨嚴重，即便去醫院做清創手術仍沒恢復，還痛到不良於行，根本無法出門，不過上週去看了美容重建科，在醫生仔細診斷後，病情似乎有望好轉。

根據《TVBS新聞網》報導，李國超某天發現腳指旁起了水泡，沒想到戳破後，傷口開始越來越嚴重，導致一走路就會痛，即便去醫院做清創手術仍沒改善，甚至痛到無法行走，無法出門工作的狀況下，只能無奈推掉許多工作，損失估計高達6位數，讓他無奈表示：「老天爺您到底要降什麼大任於我？要我如此的勞其筋骨！我真的覺得悶了」。

不過上週李國超去美容重建科就醫後，病情似乎有望改善，根據《三立新聞網》報導，原本打算進行植皮手術的他，找了榮總醫生再度診斷，由於傷口比較其他案例相對乾淨，便開了藥讓他擦，醫生也叮嚀使用拐杖減少壓迫頻率，等兩週後再次回診，說不定擦完藥後，自然就會痊癒，更表示：「植皮也不一定會痊癒」。

李國超透露不清楚傷口感染明確原因，推測是年輕時出車禍，右腳裝人工關節後，導致走路重心會稍微失去平衡，走久了腳會長繭，因此會定期刮腳皮，推測是與這習慣有關。