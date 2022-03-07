中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今（胡馨儀），甜美臉蛋外加傲人火辣身材，讓她擁有超高人氣，雖然是許多人心目中的女神，但因為從小髮際線過高，讓她常被嘲笑導致心裡留下陰影，近日在臉書曬出植髮的照片，讓她興奮直呼：「非常期待我的成果」。

短今表示一輩子都在追求美的事物，但從小髮際線過高，導致被同學譏笑甚至取綽號禿頭，雖然表面上都笑笑帶過，內心卻留下陰影，直到去年看到朋友成功植髮，才知道植髮已經不是男生專利，跟醫生諮詢後決定勇敢面對問題，如今曬出植髮的照片並分享過程，她表示自己耐痛度很高，只有打麻醉時有感覺，最後種植3299根毛髮，比預估數量還多，更開玩笑表示：「完全就是隻毛髮濃密的獅子」。

短今透露非常期待術後成果，未來也會持續分享植髮日記，接著強調：「植髮際線絕對是人生最對的手術～～～！！高額頭人終於不用遮遮掩掩怕風吹來了」，對此，網友紛紛留言：「妳好美喔！妳漂亮極了！妳最漂亮最美最辣」、「看了照片只能說真的很有勇氣耶」、「只要是短今都很美」。